Mercato - PSG : Leonardo s'active pour un crack italien, mais...

Publié le 21 mai 2020 à 12h15 par A.M.

Très actif sur le marché italien, Leonardo n'a pas manqué de suivre la très belle saison réalisée par le milieu de terrain de la Fiorentina, Gaetano Castrovilli (23 ans). Toutefois, un départ du jeune transalpin ne serait pas à l'ordre du jour.

Cet été, l'une des priorités de Leonardo sera de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et pour cela, le directeur sportif du PSG scrute comme à son habitude le marché italien. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le dirigeant brésilien s'intéresse à Ismaël Bennacer (Milan AC) et a fait de Lorenzo Pellegrini (AS Roma) sa grande priorité. Il faut dire que ce dernier possède une clause libératoire estimée à 30M€ et payable en deux fois ce qui en fait une belle opportunité de marché. Toutefois, Leonardo ne suit pas que ces deux joueurs-là.

Castrovilli ne bougera pas