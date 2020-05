Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG serait fixé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 mai 2020 à 15h00 par A.D.

Alors qu'Ousmane Dembélé pourrait être cédé cet été, le PSG serait le seul club capable d'assumer son transfert. Pour ne pas faire de pertes avec le Français, le Barça pourrait accepter de le vendre pour une somme proche de 42M€.

Leonardo saurait à quoi s'en tenir pour Ousmane Dembélé. Transféré au FC Barcelone à l'été 2017, le champion du monde français pourrait être vendu lors du prochain mercato estival. Et ce, malgré sa volonté de rester au Barça, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Selon les dernières indiscrétions de TMW , le PSG serait en excellente posture pour profiter de l'aubaine. En effet, le club de la capitale serait le seul club à s'être intéressé à Ousmane Dembélé ces derniers mois et à avoir les ressources financières nécessaires pour le recruter. D'ailleurs, Eric Abidal et le Barça auraient déjà fixés leurs exigences pour le transfert de leur ailier de 23 ans.

Un transfert à 42M€ pour Ousmane Dembélé ?