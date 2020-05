Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce joueur de Puel qui pourrait débloquer le dossier Bouanga !

Publié le 22 mai 2020 à 19h15 par A.M.

Meilleur joueur de la saison à Saint-Etienne, Denis Bouanga est au cœur du projet de Claude Puel pour le prochain exercice. Toutefois, compte tenu de sa valeur marchande, un départ est à l'ordre du jour. Mais afin d'éviter d'en arriver là, Harold Moukoudi pourrait jouer un rôle crucial.

Pour cet été, Claude Puel a établi une stratégie claire. En effet, comme révélé par le10sport.com, l'entraîneur de l'ASSE souhaite un rajeunissement de son effectif ce qui passe notamment par la vente de plusieurs cadres. Toutefois, le technicien français a bien l'intention de s'appuyer sur des joueurs qu'il possède déjà à l'image de Denis Bouanga, de loin le meilleur stéphanois de la saison. Seul problème, la crise du Covid-19 est passée par là et l'ancien Nîmois, qui possède la plus importante valeur marchande de l'effectif, représente une belle opportunité pour les dirigeants de l'ASSE de renflouer les caisses du club. Selon nos informations, le Stade Rennais est d'ailleurs très intéressé par Denis Bouanga. Une perspective qui n'enchante pas Claude Puel et qui est source de tensions avec Roland Romeyer.

La vente de Moukoudi pourrait permettre à Bouanga de rester