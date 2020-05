Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien valide un dossier chaud du moment !

Publié le 23 mai 2020 à 14h00 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone, à qui il aurait déjà donné son accord pour un transfert la saison prochaine, Miralem Pjanic a reçu des éloges de la part du coach du Barça, Quique Setien.

Miralem Pjanic pourrait faire l’unanimité au FC Barcelone. Plus vraiment en odeur de sainteté à la Juventus, le milieu international bosnien serait annoncé sur le départ de la Juventus, son profil n’intéressant plus vraiment Maurizio Sarri. Courtisé notamment par Chelsea ou encore le PSG, Pjanic aurait porté son choix sur le FC Barcelone, et aurait même déjà donné son accord aux Blaugranas pour une arrivée la saison prochaine. Et Quique Setien semble apprécier son profil…

« C’est un grand joueur »