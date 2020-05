Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién ne se fait pas d'illusions pour Ter Stegen !

Publié le 23 mai 2020 à 13h00 par La rédaction

Pisté par le PSG notamment, Marc-André ter Stegen pourrait finalement rester au FC Barcelone. Quique Setién a effectivement dévoilé les intentions de son portier.

Le prochain mercato du PSG s’annonce très mouvementé. En plus de s’être positionné sur des défenseur centraux dans le but de remplacer l’éventuel départ de Thiago Silva, Leonardo serait activement à la recherche d’un gardien de but pour préparer l’après-Keylor Navas, voire un concurrent direct. En plus de Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du PSG penserait à Marc-André ter Stegen. Un départ du FC Barcelone est-il envisageable ? Quique Setién est sorti du silence !

« Les grands joueurs ne veulent pas partir »