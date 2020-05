Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : L’option Basile Boli ?

Publié le 23 mai 2020 à 12h30 par Alexis Bernard

Après le départ d’Andoni Zubizarreta (directeur sportif) et la quête d’un « directeur du football », l’OM envisage toutes les options de recrutement pour son organigramme à venir. Et le nom de Basile Boli commencerait à circuler.

Si l’OM est toujours suspendu aux lèvres d’André Villas-Boas, dont l’avenir est toujours très incertain, le club doit également se reconstruire après le départ d’Andoni Zubizarreta. L’Espagnol, qui occupait les fonctions de directeur sportif, doit être remplacé. Et selon nos sources, du côté de Marseille, un nom commence à être cité. Il s’agit de Basile Boli, actuel ambassadeur du club. Fin connaisseur de l’OM, proche de certains joueurs et très aimé par les supporters, son profil aurait plusieurs avantages. En plus d’être une option financièrement peu coûteuse, paramètre qu'il faut désormais prendre en compte à l'OM.

Pas assez costaud pour Villas-Boas ?