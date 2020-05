Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conditions seraient fixées pour l'avenir de Cavani !

Publié le 23 mai 2020 à 9h45 par B.C. mis à jour le 23 mai 2020 à 9h54

Cet été, l'Inter Milan a coché le nom d'Edinson Cavani pour se renforcer. Toutefois, les Nerazzurri veulent avoir des garanties avant de se positionner concrètement sur l'attaquant du PSG.

Tout proche de l'Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG , mais le contrat de l'Uruguayen arrive à expiration, et son avenir n'a jamais semblé aussi incertain. Alors que Leonardo s'active pour lever l'option d'achat de Mauro Icardi, Edinson Cavani ne verrait plus d'un mauvais œil un avenir à Paris. D'ailleurs, le Matador serait prêt à faire de gros efforts en réduisant son salaire de moitié afin de convaincre le PSG de le conserver. Dans le même temps, plusieurs clubs continueraient de lorgner l'Uruguayen, à l'image de l'Inter Milan, mais les Nerazzurri auraient fixé leurs conditions dans ce dossier.

L'Inter fixe ses conditions pour Cavani