Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a décidé de faire un énorme sacrifice !

Publié le 23 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que son contrat arrive à expiration avec le PSG, Edinson Cavani aurait finalement décidé de prolonger dans la capitale en consentant à un gros sacrifice financier. Explications.

Depuis plusieurs mois, l’avenir d’Edinson Cavani ne cesse de faire couler beaucoup d’encre puisque le numéro 9 du PSG arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Passé tout proche d’un transfert vers l’Atlético de Madrid en janvier dernier, Cavani a finalement été contraint de rester au Parc des Princes, et il semblait donc promis à un départ libre cet été. Mais ce dossier serait totalement relancé au PSG…

Cavani vers une prolongation ?

Comme l’a révélé L’Equipe du Soir ces dernières heures, Edinson Cavani serait finalement disposé à prolonger au PSG, et envisagerait même de réduire son salaire de moitié pour concrétiser cet objectif. L’ex-buteur du Napoli voudrait un bail d’une année + une autre en option, et si le PSG acceptait ces conditions et ce sacrifice financier de Cavani, un accord pourrait donc être trouvé.