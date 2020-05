Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler ou le nouveau défi de Leonardo !

Publié le 22 mai 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Afin de ne pas vivre la même situation qu’avec Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier, Leonardo ferait le pressing pour se séparer de Julian Draxler dès cet été, soit un an avant la fin de son contrat au PSG. L’international allemand compterait bien entrer dans son ultime année de contrat.

Arrivé à l’hiver 2017 pour apporter une solution offensive supplémentaire à Unai Emery, Julian Draxler s’est rapidement mué comme un élément important du groupe parisien. Cependant, les arrivées de Kylian Mbappé et Neymar ont changé la donne. Ses performances en tant que milieu de terrain central n’ont pas donné satisfaction à Emery et à Thomas Tuchel. Ces derniers temps, Julian Draxler doit se contenter de quelques minutes par ci, par là. Cette saison, il n’a arboré la tunique du PSG qu’à 19 reprises, et ce toutes compétitions confondues. De quoi le pousser vers la sortie ? Le10sport.com vous révélait le 22 avril dernier que Julian Draxler figure sur les tablettes du Borussia Dortmund, alors que Chelsea et Arsenal aurait également des vues sur le milieu offensif. De son côté, L’Équipe assurait que Leonardo s’efforcerait de proposer ses services à l’Inter afin de faire baisser le prix de l’opération Mauro Icardi.

La psychose Thiago Silva et Edinson Cavani…

De retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo a immédiatement dû se mettre au travail pour mener à bien le recrutement estival du PSG. Ainsi, le directeur sportif n’a pas pu totalement se pencher sur les dossiers Thiago Silva et Edinson Cavani notamment, étant tous deux contractuellement liés jusqu’à la fin de la saison. Bien que Marquinhos et Marco Verratti ont tous les deux prolongés leurs contrats au cours de la saison, Cavani et Silva n’en ont pas fait autant. Certes, le10sport.com vous a dévoilé à la mi-avril qu’une offre de prolongation avait été formulée au clan Thiago Silva, mais loin des espérances du joueur, elle a été repoussée. Les départs libres de tout contrat d’Edinson Cavani, de Thiago Silva, de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa vont avoir lieu cet été. Une situation que Leonardo n’aurait nullement l’intention de revivre avec Julian Draxler selon Paris United.

Leonardo/Draxler : un conflit d'intérêts ?

Julian Draxler disposant d’un contrat qui arrivera à expiration à la fin de la saison 2020-2021 avec le PSG, Leonardo aurait récemment décidé de trouver une porte de sortie à l’Allemand, soit par le biais d’une incorporation dans une transaction ou via un transfert sec. Ne souhaitant pas prolonger le contrat de Draxler, dont la relation avec Thomas Tuchel se serait considérablement détériorée ces derniers temps, jusqu’à ce que le discours soit totalement coupé, Leonardo aurait décidé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le vendre. De son côté, Julian Draxler camperait sur ses positions et compterait honorer son contrat jusqu’au bout, lui qui dispose d’un salaire très alléchant au PSG et appréciant son quotidien au sein de la capitale. En outre, Julian Draxler verrait les cas Meunier, Kurzawa, Cavani, et Thiago Silva le conforter dans sa décision d’aller jusqu’au bout de son contrat afin de signer une belle prime à la signature l’été prochain. Leonardo va devoir livrer une véritable bataille à Julian Draxler afin de parvenir à ses fins. Reste à savoir qui du directeur sportif du PSG ou du milieu offensif sortira vainqueur de ce bras de fer.