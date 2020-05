Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La solution trouvée pour le prochain club de Cavani ?

Publié le 22 mai 2020 à 16h45 par La rédaction

Courtisé par l’Atlético de Madrid ou encore l’Inter Milan pour la saison prochaine, Edinson Cavani est toujours dans l’incertitude pour son avenir, alors que le PSG ne lui aurait toujours rien proposé pour la saison prochaine. Et un départ à l’Inter Milan pourrait toujours être d’actualité…

Edinson Cavani bientôt de retour en Italie ? Passé par Palerme et le Napoli avant de signer pour le PSG, le Matador intéresserait Antonio Conte du côté de l’Inter Milan, qui serait en train de préparer la succession de Lautaro Martinez. D’après les informations du Corriere dello Sport , Cavani aurait accepté de réduire de 2 millions d’euros son salaire annuel, passant de 12 à 10 millions d’euros, pour rejoindre l’Inter. Cependant, cela serait toujours trop onéreux pour les Nerazzuri . Mais quelque chose pourrait bien faciliter une arrivée de l’Uruguayen…

Un bonus fiscal pour tout faciliter ?

Ainsi, toujours d’après les informations du quotidien sportif transalpin, un bonus fiscal pourrait faciliter une arrivée de Cavani en Italie. En effet, l’Inter Milan pourrait bénéficier d’un bonus fiscal, qui permettrait d’alléger le salaire qu’ils doivent payer à Cavani, comme ils l’ont déjà fait pour Christian Eriksen et Romelu Lukaku. Cette « remise » fiscale concernerait les joueurs arrivant de l’étranger, et qui passeraient au minimum deux ans en Italie. Un bonus fiscal qui pourrait faciliter l’arrivée de Cavani en Italie, et ce malgré ses grandes prétentions salariales…