Mercato - OM : Une ancienne piste de Zubizarreta livre ses vérités !

Publié le 23 mai 2020 à 0h45 par A.D.

Agé de 39 ans, Aritz Aduriz a décidé de mettre un terme à sa carrière. Alors que son nom a déjà été associé à l'OM, l'ancien attaquant de l'Athletic Bilbao a totalement démenti cette rumeur.

Aritz Aduriz n'a jamais été contacté par Andoni Zubizarreta. C'est en tous les cas ce qu'a précisé l'ex-pensionnaire de l'Athletic Bilbao. Agé de 39 ans, Aritz Aduriz a décidé de tirer sa révérence avant la reprise des compétitions en Espagne. Alors qu'il n'a évolué que dans son pays natal, Aritz Aduriz a expliqué pourquoi il n'avait jamais tenté une aventure à l'étranger, avant de lâcher ses vérités sur son présumé faux transfert à l'OM.

«Zubizarreta ne m’a jamais appelé pour signer à l’OM»