Mercato - OM : Eyraud dos au mur pour la succession de Zubizarreta ?

En quête d’une nouvelle figure forte pour se charger du recrutement de l’OM suite au départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud penserait notamment à Luis Campos. Un dossier ouvert, mais qui pourrait bien trop l’être au grand dam de la direction marseillaise.

Ces derniers jours, beaucoup de choses se sont accélérées en interne à l’OM. Le club affichant un déficit s’élevant au-dessus de la barre des 200M€ sur les trois dernières années, le10sport.com vous révélait déjà le 5 mai dernier que l’OM se dirigeait vers un été catastrophe. Et les prémices du prochain mercato ne laissent rien présager de bon. D’une part parce que l’OM s’est séparé, d’un commun accord, de son directeur sportif Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier. Un départ qui pourrait bien entraîner celui d’André Villas-Boas qui aurait d’après Le Parisien rejeté l’offre de prolongation de contrat de la direction de l’OM cette semaine. En outre, à cause de la mauvaise passe financière que le club phocéen traverse, la direction marseillaise devra vendre pour au moins 60M€ cet été selon L’Équipe , alors que le Covid-19 a causé de fortes pertes dans les caisses des clubs. Avant de penser au mercato, l’OM va cependant devoir dénicher le successeur d’Andoni Zubizarreta ou plutôt le directeur général chargé du football comme Jacques-Henri Eyraud l’a précisé pour RMC la semaine dernière. Les noms se multiplient, mais les dossiers ne semblent pas pour autant avancer.

Antero Henrique, Luis Campos, même problème ?

Bien qu’Antero Henrique et les dirigeants de l’OM se soient entretenus pour un poste haut placé au sein de la direction sportive du club marseillais comme Le Phocéen l’a confirmé ces derniers jours, ces négociations ne mèneraient à rien, l’ancien directeur sportif du PSG ne souhaitant pas rejoindre l’OM. L’autre grande piste de Jacques-Henri Eyraud pour endosser ce rôle de dirigeant se nomme Luis Campos. La presse s’est accordée à dire ces derniers jours qu’il devrait quitter son poste de conseiller du président Gérard Lopez au LOSC. The Indépendant faisait état d’un vif intérêt de Newcastle United, sur le point de passer sous pavillon saoudien. Hormis les Magpies , Tottenham ainsi que l’AS Monaco auraient des vues sur le dirigeant portugais. De quoi compromettre les plans de l’OM avec Luis Campos, qui semblerait d’ailleurs se fermer aucune porte.

Très sollicité, Campos aurait déjà une offre entre les mains