Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un dénouement inattendu dans le dossier Campos ?

Publié le 21 mai 2020 à 18h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM pour succéder à Andoni Zubizarreta, Luis Campos pourrait prolonger son contrat au LOSC.

Luis Campos est un homme fort de l’institution lilloise et est derrière des gros coups comme Nicolas Pépé, Thiago Mendes et bientôt Victor Osimhen qui pourrait rapporter très gros au LOSC cet été. Conseiller du président Gérard Lopez, le dirigeant portugais est sans contestation possible l’un des meilleurs scouts du football européen. Pour remplacer Andoni Zubizarreta remercié la semaine dernière, la direction de l’OM cherche désormais un directeur général chargé du football. Le nom de Campos a été lié au club phocéen. Cependant, le dirigeant lillois pourrait poursuivre au LOSC.

Une prolongation de Campos dans les tuyaux ?