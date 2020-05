Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez lâche un message énigmatique sur Villas-Boas...

Publié le 21 mai 2020 à 15h00 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas semble plus que jamais s'inscrire en pointillés à l'OM depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, Alvaro Gonzalez lâche un message qui prend un sens particulier compte tenu du contexte.

Depuis une semaine et l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit en pointillés à Marseille. Et pour cause, le technicien portugais n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui du directeur sportif basque dont il est très proche. Une tendance qui s'est renforcée par le fait qu'il ait récemment refusé une prolongation de son contrat qui court jusqu'en juin 2021. Une situation qui inquiète d'ailleurs plusieurs joueurs de l'OM, dont Alvaro Gonzalez. « La personne qui m'a fait confiance est partie et on va voir ce que décide le coach qui était aussi l'homme de confiance d'Andoni. J'attends de voir ce que décide le club », confiait le défenseur espagnol ces derniers jours.

Ce message Twitter qui en dit long...

Et c'est dans son contexte qu'Alvaro Gonzalez a décidé d'en rajouter une couche sur Twitter . En effet, le défenseur espagnol s'est fendu d'un message pour le moins énigmatique en publiant une vidéo dans laquelle il enlace André Villas-Boas après la victoire à Lille (1-2) le tout avec le message « respect » et des émojis applaudissant. Difficile de savoir s'il s'agit simplement d'un message envoyé à ses dirigeants concernant l'avenir du Portugais ou si ce sont des remerciements en vue de séparations, d'autant plus que l'avenir du joueur prêté par Villarreal est également relancé par la crise du Covid-19. Quoi qu'il en soit, compte tenu du contexte actuel à l'OM, ce message n'a rien d'anodin, et en le publiant, Alvaro Gonzalez savait très bien que cela ferait réagir.