Mercato - OL : Ruben Dias, le gros coup de l’été lyonnais ?

Publié le 21 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Courtisé par l’OL depuis maintenant deux ans, le défenseur central international portugais du Benfica Lisbonne Ruben Dias (22 ans) pourrait être un des gros coups du prochain mercato lyonnais. Portrait.

Le colosse des Aigles bientôt un Lion ? Ruben Dias, 22 ans, est devenu un patron dans la défense du Benfica Lisbonne. Depuis deux ans, l’international portugais s’est imposé comme étant un élément incontournable de la défense du Benfica, et se retrouve parfois avec le brassard de capitaine accroché au bras. Grande gueule, souvent très démonstratif sur le terrain, ce défenseur central dispose d’une grinta indéniable, et se bat jusqu’à la dernière minute sur le terrain. Également bon relanceur, le défenseur portugais de 22 ans n’hésite pas à tenter des passes parfois compliquées afin de faire gagner quelques mètres à son équipe. Leader né, le défenseur central attise la convoitise de nombreux cadors européens, et l’OL pourrait tenter, une dernière fois, de le faire signer…

Le nouveau capitaine du Benfica

Depuis le début de saison, Ruben Dias n’a pas chômé. Il a participé à 39 rencontres toutes compétitions confondues, le plus souvent en tant que titulaire, dans la défense centrale du Benfica Lisbonne. Aux côtés de Ferro, il forme une paire de défenseur centraux modernes, très bons à la relance et surtout très présents dans les duels. Avec l’éclosion de Ferro, Ruben Dias a parfois hérité du brassard de capitaine, Jardel ayant été relégué sur le banc. Toujours humble, le défenseur central a peu à peu gagné sa place en grapillant du temps de jeu ces deux dernières années, avant de devenir un élément clé de l’arrière-garde des Aigles. Depuis le début de sa carrière professionnelle, Ruben Dias a disputé pas moins de 124 rencontres avec le Benfica Lisbonne. Beaucoup d’expérience donc au jeune âge de 22 ans, lui qui dispute une Coupe d’Europe chaque saison depuis son passage de la réserve à l’équipe A du Benfica. Une expérience qui avait tapé dans l’œil de Bruno Genesio…

Le profil parfait pour l’OL ?