Mercato - OM : Zubizarreta a lâché un improbable conseil à Villas-Boas pour son avenir !

Publié le 21 mai 2020 à 17h30 par T.M.

Sur la Canebière, les interrogations sont nombreuses concernant l’avenir d’André Villas-Boas. Continuera-t-il à l’OM ou fera-t-il ses valises ? Andoni Zubizarreta pourrait bien avoir son mot à dire dans cette décision.

L’OM disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais la question est de savoir avec quelle équipe et quel staff technique. En effet, avec les problèmes financiers actuelles, le club phocéen pourrait se séparer de plusieurs joueurs afin de ne pas s’attirer les foudres du fair-play financier. Mais avant de gérer ce mercato estival qui s’annonce mouvementé, Jacques-Henri Eyraud doit résoudre les questions autour d’André Villas-Boas. Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, qui occupait le poste de directeur sportif de l’OM, l’avenir du Portugais s’inscrit en pointillés. Malgré un contrat jusqu’en 2021, ce n’est donc pas dit que le Spécial Two respecte cet engagement, lui qui avait lié sa présence sur la Canebière à celle de Zubizarreta. Ce dernier n’étant plus, plus rien ne retiendrait donc Villas-Boas, qui a d’ailleurs refusé la proposition de prolongation formulée par la direction phocéenne. A moins que l’ancien du FC Barcelone ne vienne à nouveau mettre son grain de sel dans cette affaire…

Le conseil de Zubizarreta

Quelle sera la décision d’André Villas-Boas pour son avenir à l’OM ? Comme l’explique RMC ce jeudi, le Portugais avait ces derniers jours fait savoir à Jacques-Henri Eyraud sa volonté de partir suite au départ d’Andoni Zubizarreta. Toutefois, le désormais ex-directeur sportif phocéen pourrait bien sauver les Marseillais dans ce coup. En effet, selon le média français, l’Espagnol aurait dernièrement tenté de faire changer d’avis Villas-Boas, souhaitant ainsi le voir revenir sur sa position concernant son départ. Très proche de Zubizarreta, le Portugais l’écoutera-t-il ? Eyraud pourrait en tout cas recevoir un coup de main inattendu afin de conserver son entraîneur.

Villas-Boas finalement prêt à rester ?

Dernièrement, il semblait donc quasiment acquis qu’André Villas-Boas allait quitter l’OM suite au départ d’Andoni Zubizarreta. Toutefois, les conseils de l’Espagnol pourraient bien avoir fait mouche auprès de l’entraîneur. En effet, si le Portugais aurait refusé l’offre de prolongation de sa direction, il pourrait finalement honorer la dernière année de son contrat. En effet, Villas-Boas serait actuellement disposé à rester la saison prochaine sur le banc de l’OM, ayant fait part à ses représentants sa volonté d’aller au bout de son contrat. Si le divorce était donc proche, il pourrait finalement être reporté à l’été 2021. De quoi permettre à l’OM de préparer un peu plus sereinement la saison prochaine et la campagne en Ligue des Champions. Mais encore faut-il qu’André Villas-Boas ait un effectif à la hauteur pour cet événement.