Mercato - OM : Thauvin a un prétendant inattendu en Ligue 1 !

Publié le 23 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin a gardé une belle cote sur le marché des transferts. Et l’OGC Nice a même fait son apparition…

« Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? » , indiquait Florian Thauvin en avril dernier dans un live Instagram avec l’humoriste Malik Bentalha, assurant donc qu’il ne bougerait pas de l’OM cet été. Pourtant, l’international français n’a plus qu’une année de contrat avec le club phocéen, et il intéresse plusieurs écuries sur le marché des transferts, dont un club de Ligue 1.

Nice prend la température

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité vendredi, la direction de l’OGC Nice a récemment pris des renseignements sur Florian Thauvin et aimerait profiter de sa situation contractuelle avec l’OM pour tenter un coup improbable cet été. Toutefois, cette option paraît clairement inenvisageable pour les Aiglons… Pour rappel, comme nous vous l’avions également révélé, le Milan AC garde aussi un œil sur Florian Thauvin.