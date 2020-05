Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un boulevard pour Leonardo dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 22 mai 2020 à 23h45 par Th.B.

Alors qu’Arsenal semblerait être en pole position pour s’attacher les services de Thomas Partey, le milieu de terrain de l’Atletico Madrid serait encore loin de s’engager en faveur des Gunners. De quoi faire les affaires du PSG ?

Le10sport.com confirmait le 29 avril dernier l’information de RMC Sport selon laquelle Thomas Partey figure dans la short-list du PSG pour cet été. En outre, on vous révélait en exclusivité que contrairement à la Juventus et à un club anglais, le PSG n’avait pas passé la seconde en formulant une offre concrète pour attirer Thomas Partey au sein de la capitale. Ces dernières semaines, des rumeurs provenant d’Angleterre ont fait surface concernant un échange entre Arsenal et l’Atletico Madrid pour un échange dans lequel Alexandre Lacazette et Thomas Partey feraient partie intégrante. Selon un média ghanéen, Thomas Partey préférerait s’engager en faveur d’Arsenal plutôt qu’au PSG. Cependant, les Gunners ne seraient pas dans une position favorable dans cette opération.

Un échange Lacazette - Partey pas d’actualité ?