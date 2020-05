Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre concurrence et finances, Zidane est dos au mur pour cette piste

Publié le 22 mai 2020 à 20h30 par J.-G.D.

Annoncé du côté du Real Madrid et Manchester United, Jadon Sancho aurait été approché par le Bayern Munich avant la crise du coronavirus. Et le Borussia Dortmund aurait les idées claires pour sa jeune pépite.

L’avenir de Jadon Sancho devrait être l’un des grands dossiers du mercato estival. La pépite du Borussia Dortmund ne manquerait pas de prétendants, elle qui donnerait sa préférence à un retour en Premier League ayant fait ses classes à Manchester City. À moins que l’appel du Real Madrid soit trop fort. Les Merengue penseraient au renfort de Jadon Sancho dès cet été, en compagnie d’Harry Kane (Tottenham), avant de mettre le paquet sur Kylian Mbappé, star du PSG en 2021, et Erling Haaland, recruté par le Borussia lors du mercato hivernal, l’année suivante. La piste menant au Real Madrid serait bien réelle pour Jadon Sancho, à l'image de Manchester United, Liverpool, Chelsea ou du PSG. Gare cependant à la grosse concurrence du Bayern Munich.

Des renseignements du Bayern Munich pour Jadon Sancho ?

Comme l’indiquent des sources sollicitées par ESPN ce vendredi, Manchester United serait en pole position afin d’attirer Jadon Sancho. Ole Gunnar Solskjær, entraîneur mancunien, considérait l’international anglais comme le futur pilier de son équipe. La lutte sera rude pour mettre la main sur le prodige du Borussia Dortmund, et ainsi le convaincre de revenir en Angleterre. Toujours d’après ESPN , le Bayern Munich se serait ainsi renseigné sur Jadon Sancho, avant la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, et l’arrêt total de la Bundesliga. Les Bavarois chercheraient toujours à recruter Leroy Sané, une priorité à leurs yeux. Le club conserverait plusieurs options en cas d’échec pour l’ailier de Manchester City. Le Bayern pourrait donc compromettre les plans du Real Madrid et du PSG concernant Jadon Sancho.

Aucun cadeau du Borussia concernant Sancho ?