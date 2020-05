Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kane et Sancho pour accompagner Benzema ?

Publié le 21 mai 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Pistes de longue date du Real Madrid, Jadon Sancho et Harry Kane pourraient bien être les gros coups du club merengue cet été, Manchester United se retirant progressivement de ces deux dossiers.

À moyen terme, le Real Madrid prévoirait de recruter Kylian Mbappé ainsi qu’Erling Braut Haaland. Les deux pépites du football européen sont très convoités sur le marché. Le10sport.com vous confirmait le 7 mai dernier l’intérêt de Liverpool pour l’attaquant du PSG. En plus du père de Kylian Mbappé, le joueur lui-même a été contacté par Jürgen Klopp, le coach des Reds souhaitant prendre le pouls pour une éventuelle transaction. Flatté par l’intérêt de Liverpool, Mbappé ne semble n’avoir d’yeux que pour le Real Madrid, mais pas pour cet été. 2021 serait le moment propice pour le recrutement de Mbappé alors que 2022 pourrait être la fenêtre de tir merengue pour Haaland. Mais qu’en est-il de cet été ? D’après les informations divulguées de l’autre côté de la Manche, le Real Madrid disposerait d’un boulevard pour deux autres grands noms du football européen.

Les dossiers Mbappé et Haaland en attente, deux autres options se présentent au Real Madrid !

Jadon Sancho et Harry Kane seraient des possibilités pour le Real Madrid sur le marché des transferts à l’intersaison. En ce qui concerne l’attaquant de Tottenham, sa déclaration lors d’un live Instagram fin mars au cours duquel il laissait la porte ouverte à un départ des Spurs cet été, a engendré de grosses spéculations concernant son avenir. Manchester United et le Real Madrid seraient sur les rangs. Lors de son passage sur le Lockdown Tactics podcast , Danny Rose, ancien coéquipier de Harry Kane à Tottenham, a tenu à mettre les choses au clair concernant les rumeurs de départ de l’Anglais. « Avec Harry (NDLR Kane), nous espérons tous que ses buts et ses performances déboucheront d’une manière ou d’une autre sur un trophée pendant sa carrière, mais Tottenham c’est tout son monde ». Mais le coeur va t-il étancher la soif de trophées de Kane ?

Manchester United pas déterminé pour Kane et Sancho