Mercato - PSG : Leonardo est encore loin de toucher au but pour Haaland…

Publié le 21 mai 2020 à 18h30 par T.M.

A en croire les dernières nouvelles venues d’Espagne, le PSG se mêlerait désormais du dossier Erling Braut Haaland. Leonardo aurait fait du Norvégien le successeur de Kylian Mbappé. Un gros coup qui serait très loin de devenir réalité…

Après Kylian Mbappé, tous les projecteurs sont désormais braqués sur Erling Braut Haaland. Transféré cet hiver au Borussia Dortmund, le Norvégien continue d’affoler les compteurs. Considéré comme la future référence au poste de buteur, le protégé de Lucien Favre voit également les cadors européens se presser. Ces dernières semaines, il était question d’un vif intérêt du Real Madrid. Chez les Merengue, l’objectif serait de bâtir la MHH (Mbappé, Haaland, Hazard) pour régner sur l’Europe pour de longues années encore. Zinedine Zidane se tiendrait donc prêt à dégainer pour attirer Haaland au Bernabeu, mais voilà que le PSG viendrait relancer ce dossier. En effet, selon les dernières informations de la presse espagnole, Leonardo serait lui aussi tombé sous le charme d’Haaland. Face aux difficultés rencontrées pour la prolongation de Kylian Mbappé, le directeur sportif parisien préparerait donc la succession du Français et aurait pour cela jeté son dévolu sur l’actuel attaquant du Borussia Dortmund.

« Il n’y a rien »

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG aurait donc pour objectif de se jeter sur Erling Braut Haaland. Toutefois, entre le rêve et la réalité, il y aurait actuellement plus qu’un pas. C’est ce qu’a fait savoir Julien Laurens, journaliste pour ESPN . Dans un premier temps, il a d’ailleurs été clair face à cette rumeur d’un intérêt pour le Norvégien, assurant : « Actuellement, il n’y a rien entre le PSG et Haaland, ni même avec ses agents ». Ce dossier ne serait donc pas d’actualité. Mais qu’en sera-t-il dans les mois à venir ? Selon le journaliste, une offensive pour Haaland serait soumise à plusieurs conditions, à savoir un départ de Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi. Voir l’attaquant de 19 ans sous le maillot du PSG serait donc loin d’être une affaire conclue.

