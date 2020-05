Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur la piste Theo Hernandez !

Publié le 21 mai 2020 à 17h15 par D.M.

Journaliste pour L’Equipe, Valentin Pauluzzi s’est exprimé sur les rumeurs entourant l’avenir de Théo Hernandez et Ismaël Bennacer et a notamment évoqué l'intérêt du PSG.

Afin de renforcer l’effectif du PSG, Leonardo pourrait bien piocher du côté du Milan AC. Un club qu’il connait bien puisqu’il a déjà entraîné le club rossonero et a exercé en tant que directeur sportif entre 2018 et 2019. Ainsi, comme annoncé par le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 21 avril dernier, le PSG suit avec attention les performances de Théo Hernandez qui viendrait pallier le probable départ de Layvin Kurzawa. Mais ce n’est pas tout. Le dirigeant brésilien souhaite également recruter Ismaël Bennacer au poste de milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Leonardo est passé à l’action dans ce dossier et aurait transmis une première offre de 30M€ au Milan AC.

« Si Milan ne participe pas à la Ligue des champions et même pas la Ligue Europa, je ne sais pas combien de temps Theo Hernandez pourra rester à Milan »