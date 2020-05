Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Haaland, Leonardo vise un autre crack norvégien !

Publié le 21 mai 2020 à 16h45 par A.M.

En quête de renforts défensifs d'avenir afin de préparer la succession de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Kristoffer Ajer (22 ans) qui brille au sein de l'arrière garde du Celtic Glasgow.

Cet été, les objectifs du Paris Saint-Germain seront nombreux. La priorité reste de renforcer les deux couloirs de la défense mais également de densifier l'entrejeu. Toutefois, Leonardo ne s'interdira pas l'option de miser sur un défenseur central. Et pour cause, bien que Thiago Silva pourrait finalement rester une saison supplémentaire au PSG, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, alors que son contrat prend fin le 30 juin, le PSG commencerait déjà à tenter de dénicher son successeur à moyen terme. Et pour cela, le club de la capitale pourrait se tourner vers le Celtic Glasgow.

Le PSG à l'affût pour Kristoffer Ajer ?