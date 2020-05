Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces deux pistes défensives qui s'éloignent...

Publié le 23 mai 2020 à 23h15 par La rédaction

Annoncés dans le viseur du PSG, Gianluigi Donnarumma et Alessio Romagnoli pourraient rester à Milan la saison prochaine.

Le PSG suivrait Gianluigi Donnarumma et Alessio Romagnoli en vue du prochain mercato, mais pourrait être amené à revoir ses plans concernant les deux joueurs. Le Milan AC est en pleine restructuration de son effectif. Alors que l’arrivée de Ralf Rangenick au poste d’entraîneur semble imminente, le club milanais aurait déjà fait un point sur les joueurs sur lesquels il souhaite s’appuyer la saison prochaine. Parmi ces joueurs figureraient deux cibles du PSG, Gianluigi Donnarumma mais aussi Alessio Romagnoli comme le10sport.com vous l'avait révélé précédemment.

Le Milan AC veut prolonger Donnarumma et Romagnoli