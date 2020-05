Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Agüero prévient Florentino Pérez !

Publié le 23 mai 2020 à 22h30 par Th.B.

Ayant approché Hernan Reguera afin de prendre le pouls pour un éventuel transfert de Sergio Agüero au Real Madrid cet été, le président Florentino Pérez ne mettra pas la main sur l’attaquant de Manchester City selon l’agent de l’Argentin.

Cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années que Florentino Pérez semble avoir des vues sur Sergio Agüero. La presse ibérique révélait début 2020 que le président du Real Madrid penserait à l’international argentin pour concurrencer Karim Benzema la saison prochaine et qu’il aurait même tenté de l’arracher des bras de l’Atletico Madrid en 2011 avant qu’il ne signe en faveur de Manchester City. Sous contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2021, Sergio Agüero, ou du moins son agent Hernan Reguera, aurait témoigné d’une approche de l’Inter et du Real Madrid ces derniers jours selon Nicolo Schira. Le journaliste révélait cependant que Manchester City n’aurait nullement l’intention de céder son attaquant à l’intersaison. Et le représentant d’Agüero est sur la même longueur d’onde que le champion d’Angleterre, comme son témoignage à FCInterNews l'a laissé entendre.

« Agüero est heureux chez les Citizens et n’a aucune intention de changer de club »