Mercato - PSG : Edinson Cavani pourrait rendre un grand service… au FC Barcelone !

Publié le 24 mai 2020 à 7h15 par H.G.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani serait sur les tablettes de l’Inter, qui chercherait un remplaçant à son actuel buteur Lautaro Martinez annoncé dans le viseur du FC Barcelone.

Une page pourrait se tourner au PSG en juin prochain. Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, est proche de quitter les pensionnaires du Parc des Princes dans la mesure où il arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Si une prolongation de contrat resterait encore possible, l’attaquant de 33 ans étant disposé à baisser de moitié son salaire pour rester à Paris, celui qu’on surnomme El Matador se serait également lancé à la recherche d’un nouveau point de chute. Et cela pourrait conduire Edinson Cavani à un retour en Serie A, championnat au sein duquel il a déjà évolué avec Palerme et le Napoli avant de rejoindre le PSG à l’été 2013.

Cavani à l’Inter pour permettre à Lautaro de rejoindre le Barça ?