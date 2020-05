Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Pjanic, Lautaro… Setien valide les pistes du Barça !

Publié le 24 mai 2020 à 5h15 par T.M.

A l’approche du mercato estival, le FC Barcelone affine ses priorités. Et les cibles sont appréciées par Quique Setien.

A cause du coronavirus, le FC Barcelone voit ses moyens être réduits. De quoi obliger le club catalan à revoir ses plans pour ce recrutement estival. Alors que le retour de Neymar faisait encore rêver les Blaugrana, cela semble désormais grandement impossible. Le Barça souhaiterait plutôt investir sur d’autres priorités, en particulier Lautaro Martinez pour succéder à Luis Suarez, tout en souhaitant accueillir Miralem Pjanic afin d’étoffer l’entrejeu. Trois joueurs qui permettraient au FC Barcelone de passer un cap et ce n’est pas Quique Setien qui dira non à ces joueurs.

« J’aimerais pouvoir entraîner Neymar un jour »