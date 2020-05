Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien règle trois dossiers chauds !

Publié le 23 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Courtisé un peu partout en Europe pour la saison prochaine, l’avenir de Nelson Semedo, Arthur Melo et Arturo Vidal ne semble toujours pas scellé. Et Quique Setien affirme compter sur tout le monde…

Quel avenir pour ces trois joueurs du FC Barcelone ? Annoncé sur le départ, Nelson Semedo possède de nombreux prétendants en Europe, notamment la Juventus, l’Inter Milan, le PSG ou encore Manchester City. De son côté, Arthur pourrait être poussé vers la sortie, bien que ce dernier ait annoncé souhaiter rester à Barcelone, dans le cadre de l’échange avec la Juventus et Miralem Pjanic. Arturo Vidal, quant à lui, ne serait pas déclaré intransférable, et l’Inter Milan et la MLS lui feraient les yeux doux. Cependant, Quique Setien s’est exprimé concernant ces trois joueurs annoncés sur le départ, et il semble toujours compter sur eux…

« Nous avons besoin de tout le monde »