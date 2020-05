Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola à l'origine d'une grosse opération avec le Barça ?

Publié le 23 mai 2020 à 10h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens et indésirable au FC Barcelone, Nelson Semedo aurait déjà donné sa préférence concernant son avenir. Et il semble s’écrire auprès de Pep Guardiola à Manchester City…

Nouveau rebondissement dans le dossier Semedo ? Indésirable au FC Barcelone, Nelson Semedo a été prié de trouver une porte de sortie pour la saison prochaine assez rapidement. De ce fait, l’international portugais était lié à plusieurs clubs européens, comme par exemple le Benfica, le PSG, Manchester City, l’Inter Milan ou encore la Juventus. L’embarras du choix donc pour le Portugais, qui aurait déjà porté le sien vers l’équipe de Pep Guardiola…

Un échange Semedo - Cancelo ?