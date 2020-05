Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse annonce du Bayern sur l'avenir de Coutinho !

Publié le 23 mai 2020 à 9h00 par A.D.

Prêté au Bayern cette saison, Philippe Coutinho est de plus en plus proche de faire son retour au FC Barcelone. Comme Karl-Heinz Rummenigge l'a clairement expliqué, le club bavarois n'a pas souhaité lever l'option d'achat de 120M€ dans les temps, mais pourrait tenter une nouvelle offensive pour payer une somme inférieure.

Le Bayern Munich n'a peut-être pas dit son dernier mot pour Philippe Coutinho. En dehors des plans d'Ernesto Valverde - prédécesseur de Quique Setién au Barça - cette saison, le milieu offensif brésilien a été prêté au Bayern. Alors qu'une option d'achat, à hauteur de 120M€, a été négociée avec le FC Barcelone, le club bavarois aurait décidé de ne pas la lever. Lors d'un entretien accordé au magazine Der Spiegel , Karl-Heinz Rummenigge s'en est expliqué avant de reconnaître que l'aventure de Philippe Coutinho au Bayern n'était pas forcément terminée.

«L'option est déjà expirée et nous ne l'avons pas levée»