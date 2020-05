Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire prend le dossier Alvaro Gonzalez en main !

Publié le 23 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Alvaro Gonzalez ne cesse de faire part de sa volonté de rester à l’OM outre sa période de prêt. Mais le club phocéen n’est pas en mesure de lever l’option d’achat fixée par Villarreal. Deux joueurs de l’OM ont fait passer un message sur les réseaux sociaux.

Alvaro Gonzalez est une recrue phare du dernier mercato estival de l’OM. Prêté par Villarreal pour la totalité de la saison, le prêt convenu entre l’OM et le club espagnol contient une option d’achat non obligatoire fixée entre 4 et 8M€ selon le nombre de matchs disputés par Gonzalez. Néanmoins, l’OM affiche un déficit supérieur à 200M€ sur les trois dernières années et semble être contraint de vendre pour 60M€ afin de rééquilibrer les comptes. Tout achat passerait donc au second plan, dont l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez. C’est pourquoi Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants de l’OM auraient entamé les discussions avec Villarreal pour faire baisser le prix de l’option d’achat. Les joueurs de l’OM ont pris parti.

Alvaro Gonzalez reçoit le soutien de Maxime Lopez et de Boubacar Kamara !