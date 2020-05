Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho y voit plus clair pour son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 22h30 par La rédaction

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho ne serait pas non plus dans les plans du Bayern Munich. Les dirigeants bavarois souhaiteraient s’en débarrasser et auraient d'ailleurs élaboré un plan autour de Leroy Sané !

Bien malin celui qui peut prédire la prochaine destination de Philippe Coutinho. Pensionnaire du FC Barcelone mais actuellement prêté au Bayern Munich, le milieu de terrain brésilien disposerait d’une option d’achat de 120M€. Non désiré en terres catalanes, Coutinho a-t-il des chances de rester en Allemagne ? Absolument pas ! Les dirigeants bavarois seraient même en train d’élaborer un plan pour pousser le Brésilien vers la sortie. Et la clé de ce plan s’appellerait Leroy Sané...

Leroy Sané pousse Philippe Coutinho vers la sortie !