Mercato - Barcelone : Nouvelle avancée décisive pour l'arrivée de Lautaro Martinez !

Publié le 23 mai 2020 à 13h30 par B.C.

Priorité offensive du FC Barcelone, Lautaro Martinez aurait déjà trouvé un accord avec le club culé pour son transfert cet été. Il ne resterait donc plus qu'à trouver le deal adéquat avec l'Inter Milan.

La récente blessure de Luis Suarez a prouvé au FC Barcelone qu'un nouvel avant-centre devait renforcer ses rangs la saison prochaine. En effet, bien qu'il reste l'un des atouts majeurs du secteur offensif blaugrana, l'attaquant de 33 ans s'approche doucement de la retraite, et le Barça souhaite à tout prix trouver la perle rare cet été, et l'heureux élu aurait été identifié. Auteur d'une belle saison à l'Inter Milan, Lautaro Martinez a fait craquer la direction catalane, qui a même décidé de tirer un trait sur Neymar cet été pour se concentrer sur lui. L'international argentin de 22 ans est l'un des plus grands espoirs à son poste et apparaît comme le candidat idéal pour préparer la succession de Luis Suarez, d'autant que Lionel Messi aurait déjà validé cette piste en interne, et il pourrait rapidement obtenir satisfaction.

Un accord de principe pour Lautaro Martinez ?

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole explique que Lautaro Martinez ferait le forcing pour quitter l'Inter Milan. Une version qui diffère de ce qui circule en Italie, mais la Cadena COPE en a rajouté une couche ce vendredi soir. D'après les informations de la radio ibérique, Lautaro Martinez souhaiterait vivement évoluer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine, et l'optimisme régnerait au sein de son entourage. Et pour cause, le FC Barcelone et l'Argentin auraient déjà trouvé un accord de principe pour un transfert lors du prochain mercato, il ne resterait donc plus qu'à trouver un terrain d'entente avec l'Inter Milan.

Quelle opération avec l'Inter Milan