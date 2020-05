Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est bien fait recalé par cette piste du Barça…

Publié le 23 mai 2020 à 7h45 par Th.B.

En quête de renforts en attaque, Leonardo se serait intéressé au profil de Lautaro Martinez, également dans le viseur du FC Barcelone. Cependant, le directeur du PSG n’aurait pas reçu une réponse positive du buteur de l’Inter.

Depuis de nombreux mois désormais, le FC Barcelone ferait de Lautaro Martinez sa grande priorité au poste d’avant-centre pour le mercato estival. Le jeune attaquant de l’Inter de 22 ans serait perçu comme étant le successeur attitré de Luis Suarez à la pointe de l’attaque blaugrana pour les prochaines années. Pour parvenir à ses fins, le Barça discuterait avec l’Inter pour mener à bien cette opération grâce à des échanges de joueurs. Le dernier profil en date à pouvoir intégrer cette opération serait Junior Firpo d’après Mundo Deportivo. Mais qu’en est-il de la concurrence du FC Barcelone dans le dossier Lautaro Martinez ?

Lautaro Martinez aurait recalé le PSG !