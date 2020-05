Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si le dossier Lautaro Martinez était facilité par… Agüero ?

Publié le 23 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Sur le départ pour le FC Barcelone, Lautaro Martinez semble être proche de quitter l’Inter. Pour combler le vide que laissera l’Argentin au club lombard, la direction milanaise voudrait recruter Sergio Agüero. Ce dossier s’annonce cependant épineux.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais. Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone en pincerait pour Lautaro Martinez. Le jeune attaquant de l’Inter de 22 ans semblerait se rapprocher du Barça , bien qu’il dispose d’un contrat avec l’Inter expirant à l’été 2023. Les négociations vont bon train et un transfert à 60M€ avec deux joueurs du FC Barcelone inclus dans l’opération semblerait être des modalités qui plairaient aux deux clubs. L’Inter ne se ferait pas d’illusions et commencerait à chercher d’autres attaquants sur le marché des transferts. Le profil de Sergio Agüero titillerait l’Inter.

L’Inter songe à Agüero, mais…

Selon le journaliste Alfredo Pedulla, l’Inter Milan penserait à Sergio Agüero pour prendre la succession de Lautaro Martinez. L’attaquant de Manchester City se montrerait d’ailleurs insatisfait de sa situation du côté de l’Etihad où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. D’autant plus que Manchester City est pour le moment privé des deux prochaines campagnes européennes, en attendant le verdict du TAS. Néanmoins, selon Nicolo Schira, Manchester City n’aurait nullement l’intention de laisser filer son attaquant cet été. Affaire à suivre.