Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des contacts avec Marseille ? La réponse de ce buteur espagnol !

Publié le 23 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il vient de mettre fin à une carrière entièrement réalisée en Espagne, Aritz Aduriz (39 ans) assure n'avoir jamais été contacté par l'OM afin de prendre part à sa première expérience à l'étranger.

Depuis le début de l'ère McCourt, l'Olympique de Marseille n'a jamais cessé de rechercher un attaquant afin de mener à bien le Champions Project. Plusieurs noms ont circulé à l'image de celui d'Aritz Aduriz. Et pour cause, l'attaquant espagnol évolue depuis 2012 à l'Athletic Bilbao club au sein duquel Andoni Zubizarreta a exercé en tant que directeur sportif entre 2001 et 2004. Par conséquent, l'ancien dirigeant de l'OM entretient d'excellents rapports avec la formation basque et aurait pu offrir à Aritz Aduriz sa première expérience à l'étranger. Toutefois, alors qu'il vient de mettre fin à sa carrière à l'âge de 39 ans, l'attaquant espagnol, interrogé sur le fait d'avoir fait l'intégralité de sa carrière en Espagne, assure n'avoir jamais été en contacte avec l'OM.

Aritz Aduriz n'a jamais été contacté par l'OM