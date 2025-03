«Il y avait des mecs qui s'en foutaient», Riolo balance cash sur un gros problème du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Concentré sur son 8ème de finale retour de la Ligue des Champions qui se déroulera à Liiverpool mardi soir, le PSG s’est néanmoins imposé sur la pelouse de Rennes ce samedi (1-4). Si Luis Enrique a concédé que le choc européen était omniprésent dans son esprit. De son côté, Daniel Riolo a dénoncé l’hypocrisie autour de la Ligue 1, affirmant qu’auparavant, les joueurs parisiens ne prêtaient pas attention au championnat français.

Le PSG enchaîne. Après une défaite frustrante concédée au Parc des Princes face à Liverpool, Paris a rebondi en enchaînant un nouveau succès face à Rennes en Ligue 1 (1-4) ce samedi. Après la rencontre, Luis Enrique ne cachait pas que son esprit était un peu ailleurs vu le timing du match.

« J'ai toujours pensé à Liverpool depuis le tirage au sort »

« Je vous ai menti. Bien sûr que je pense à Liverpool. J'ai toujours pensé à Liverpool depuis le tirage au sort. Mais ce (samedi) soir, je tiens à souligner le travail et la mentalité de tous les joueurs, les titulaires, les remplaçants, et ceux qui ne sont pas entrés », a ainsi lâché le coach du PSG. Pour Daniel Riolo, Paris a totalement tué les débats en Ligue 1, et l’éditorialiste a affirmé que contrairement à avant, les joueurs avaient pris au sérieux cette compétition.

Il y avait des mecs qui s'en foutaient ouvertement, maintenant tout le monde joue

« Luis Enrique qui annonce qu'il a menti sur Liverpool ? Il évolue dans sa communication depuis deux mois. Il a envie de devenir gentil. Depuis le début de la saison, tout le monde sait que y'a que la Ligue des Champions qui compte au PSG. Honnêtement, à un moment, il va falloir arrêter de mentir aux gens, même de nous mentir à nous même. Ça n'a plus aucun intérêt les matchs de Ligue 1 du PSG, juste de voir une progression qu'on a rarement vu dans le jeu, et qui est extraordinaire. C'est plutôt avant que c'était pas normal. Il y avait des mecs qui s'en foutaient ouvertement, maintenant tout le monde joue et tout le monde est concerné, c'est top. Mais personne peut rivaliser. Et c'était une équipe B du PSG contre Rennes », a ainsi affirmé l’éditorialiste au micro de l’After Foot sur RMC.