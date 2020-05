Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour ce champion du monde, le Barça va devoir batailler…

Publié le 24 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

En plus du Real Madrid où Zinedine Zidane l’accueillerait volontiers, le FC Barcelone serait contraint de se frotter à la concurrence imposée par le futur nouveau riche Newcastle dans la course à la signature de Lucas Hernandez.

Arrivé en grande pompe l’été dernier au Bayern Munich après des saisons convaincantes à l’Atletico Madrid et un sacre de champion du monde avec les Bleus en Russie en 2018, Lucas Hernandez a connu un premier exercice compliqué en Bavière. Entre gênes au genou, au tendon et à la cheville, le latéral gauche, capable de jouer en charnière centrale n’a pas pu adopter une certaine régularité. De quoi alerter le Real Madrid. Le10sport.com vous révélait début mai que Zinedine Zidane en pinçait à la fois pour Lucas Hernandez et son frère Theo évoluant au Milan AC. Le FC Barcelone serait également dans le coup d’après la presse catalane. Un gros bras de fer avec le Real Madrid semblerait donc s’annoncer à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, mais pas seulement.

Newcastle s’inviterait à la fête pour Lucas Hernandez !