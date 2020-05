Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arthur, Pjanic... Vers un énorme retournement de situation ?

Publié le 23 mai 2020 à 17h00 par A.D.

Alors qu'il pourrait être impliqué dans un échange avec Miralem Pjanic, Arthur Melo aurait toujours affirmé sa volonté de rester au FC Barcelone. Ces dernières heures, le milieu brésilien aurait montré des signes positifs quant à un départ à la Juventus.

Arthur Melo serait de moins en moins fermé à l'idée de quitter le FC Barcelone. Lors de l'été 2018, le Barça s'est attaché les services du milieu de Brésilien. Arrivé de Grêmio, Arthur Melo a réalisé de bonnes choses sous les couleurs du club blaugrana, mais il pourrait déjà faire ses valises lors du prochain mercato estival. En effet, le FC Barcelone voudrait s'attacher les services de Miralem Pjanic, quand de son côté, la Juventus souhaiterait attirer Arthur Melo vers Turin. Alors qu'un échange, qui comprendrait également Mattia De Sciglio, serait à l'étude depuis plusieurs semaines, Arthur aurait toujours montré sa détermination à rester au FC Barcelone. Toutefois, il pourrait finalement plier et accepter de rejoindre la Juve.

Arthur Melo prêt à céder ?