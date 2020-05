Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Kurzawa se complique pour Leonardo !

Publié le 23 mai 2020 à 13h45 par La rédaction

Alors que le PSG étudie la piste Nicolas Tagliafico, le club de la capitale pourrait se faire doubler dans ce dossier.

Avec le départ fort probable de Layvin Kurzawa, le PSG sait qu’il ne pourra pas compter uniquement sur Juan Bernat pour effectuer toute la saison au poste de latéral gauche. Le club parisien s’est donc mis à la recherche d’un nouveau joueur pour venir concurrencer le latéral gauche espagnol. En plus de la piste Theo Hernandez, le PSG suit également Nicolas Tagliafico mais le club parisien ne serait pas le seul sur ce dossier.

Arsenal convoite aussi Tagliafico