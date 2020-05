Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre colossale déjà formulée pour le successeur de Kurzawa ?

Publié le 23 mai 2020 à 17h15 par A.D.

Alors que Layvin Kurzawa sera en fin de contrat le 30 juin, le PSG songerait à le remplacer par Alex Sandro. Selon la presse italienne, une grosse offre aurait déjà été formulée pour le latéral gauche de la Juventus.

Alex Sandro aurait fait l'objet d'une offre XXL. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Layvin Kurzawa s'apprêterait à quitter le PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité au mois d'avril, l'ancien de l'AS Monaco n'a pas été approché par le PSG et se dirige vers un départ cet été. Ainsi, Leonardo serait déjà en quête de son successeur et examinerait de plus en plus l'idée de recruter Alex Sandro. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être devancé sur ce dossier.

Une offre XXL pour Alex Sandro ?