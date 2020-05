Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mauricio Pochettino sort du silence pour son avenir !

Publié le 23 mai 2020 à 12h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens pour l’année prochaine, l’ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino ne fermerait pas la porte à un départ loin de l’Angleterre. Une aubaine pour le Real Madrid… ?

Mauricio Pochettino a toujours la côte, et ce malgré son éviction de Tottenham en décembre dernier. Après 5 ans de bons et loyaux services sur le banc des Spurs ,le technicien argentin a été remercié par la direction du club londonien, en raison d’une succession de mauvais résultats. Aujourd’hui libre de s’engager où il le souhaite, Mauricio Pochettino serait sur les tablettes d’un Newcastle en passe d’être racheté par un riche investisseur saoudien. Mais il ne ferme pas non plus la porte à un départ loin de l’Angleterre. Et le Real Madrid s'en frotte les mains…

« Je suis ouvert à tous les pays »