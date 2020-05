Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dybala, Ronaldo... Haaland au cœur d’un nouveau projet colossal !

Publié le 23 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Après son adaptation express à la Bundesliga du côté du Borussia Dortmund, le jeune prodige norvégien Erling Haaland a toute l’Europe à ses pieds. Et il pourrait bien faire partie d’un nouveau projet colossal, au cœur duquel on retrouve également Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo…

Le constat est simple : en 12 rencontres disputées avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier dernier, Erling Braut Haaland a marqué 13 fois, et délivré 3 passes décisives. Des statistiques monstrueuses pour le jeune international norvégien de 19 ans, arrivé en provenance de Salzbourg contre 20 millions d’euros. Une somme qui ne semble pas très élevée compte tenu des qualités et du potentiel du serial-buteur du BVB, qui continue d’impressionner depuis ses débuts au sein du Championnat autrichien. Au point de mettre toute l’Europe à ses pieds, à commencer par le Real Madrid de Zinedine Zidane, mais aussi une certaine Juventus…

Le plan de la Juventus pour recruter Haaland

Ainsi, comme révélé par Tuttosport , la Juventus aurait un plan très précis concernant Erling Haaland. En effet, la Vieille Dame aurait jeté son dévolu sur le jeune buteur norvégien pour renforcer son attaque. La stratégie de la Juventus est très simple : pour pallier le départ probable de Gonzalo Higuain, courtisé par River Plate, l’idée serait de recruter Arek Milik (Napoli) ou bien Raul Jimenez (Wolverhampton) afin de remplacer numériquement et directement Pipita … Pour ensuite miser sur Haaland en 2021. La clause libératoire d’Erling Haaland, d’un montant de 75 millions d’euros, s’activera au 1er janvier 2021, et la Juventus pourrait donc tenter une approche au mercato estival 2021 pour tenter d’attirer Haaland, le but étant d’aligner un trident offensif composé de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo et du Norvégien en 2021/2022. Un plan colossal et très ambitieux pour une Juventus qui pourrait perdre CR7 en fin de contrat en juin 2022, et qui chercherait déjà un potentiel successeur…

La menace Real Madrid