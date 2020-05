Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce club légendaire qui réclame à Leonardo un effort à 80M€ !

Publié le 23 mai 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que le PSG suit de près les dossiers menant à Theo Hernandez et Ismaël Bennacer. La somme réclamée par le Milan AC pour les deux joueurs pourrait poser problème.

Comme révélé par le10sport.com , le PSG serait intéressé par deux joueurs du Milan AC, à savoir Theo Hernandez et Ismaël Bennacer. Désireux de se renforcer au poste de latéral gauche avec le départ probable de Layvin Kurzawa, le PSG songe à Theo Hernandez pour étoffer ce secteur de jeu. Le club parisien serait séduit par les prestations du joueur avec le Milan AC et pourrait tenter de s’attacher ses services. Autre poste que le PSG souhaiterait renforcer, le milieu de terrain et là encore c’est un joueur des rossoneri qui est ciblé. Le PSG aurait des vues sur Ismaël Bennacer, autre élément incontournable de l’effectif milanais. Mais le recrutement des deux joueurs pourrait ne pas être une chose aisée.

Le Milan AC fixe le prix de Hernandez et Bennacer