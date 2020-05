Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo intéressé par Haaland ? La réponse !

Publié le 22 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG aurait coché le nom d’Erling Braut Haaland. Toutefois, le crack du Borussia Dortmund serait encore très loin de rejoindre l’effectif de Thomas Tuchel. Explications.

Malgré un contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’est pas certain de rester au PSG. Alors que l’avenir du Français pourrait rapidement s’écrire au Real Madrid, Leonardo aurait décidé de prendre les choses en main à ce sujet. Pour pallier un potentiel départ du joyau de 21 ans, le directeur sportif du PSG penserait à Erling Braut Haaland. A 19 ans, le Norvégien affole les compteurs cette saison, que ce soit avec Salzbourg et désormais au Borussia Dortmund. Annoncé comme un futur crack du football mondial, Haaland pourrait donc être celui qui fera oublier Mbappé au PSG.

« Il n’y a rien entre le PSG et Haaland »