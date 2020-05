Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne pépite du PSG lance un appel du pied à Leonardo

Publié le 22 mai 2020 à 5h00 par T.M.

L’été dernier, Moussa Diaby faisait le choix de quitter le PSG pour continuer à progresser du côté du Bayer Leverkusen. Pour autant, la pépite de 20 ans garde le club de la capitale dans un coin de sa tête…

Si le PSG dispose d’un centre de formation performant, cela est difficile pour les jeunes joueurs de s’imposer en équipe première. Alors que certains y arrivent, d’autres préfèrent faire leurs valises pour continuer leur progression loin de la capitale et ainsi avoir plus du temps de jeu. C’est le choix qu’a fait Moussa Diaby l’été dernier. La pépite française, formée au PSG, brille désormais sous le maillot du Bayer Leverkusen. En Allemagne, l’ailier a l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent. De quoi possiblement ouvrir de nouvelles portes à Diaby, étant notamment courtisé par Arsenal et Dortmund comme Le 10 Sport vous l’a révélé. Mais un retour au PSG serait encore possible.

Diaby n’oublie pas le PSG