Mercato - PSG : Cavani aurait un nouveau contrat entre les mains !

Publié le 23 mai 2020 à 10h45 par A.D.

Alors qu'il serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre l'Inter, Edinson Cavani aurait reçu une offre de contrat. Antonio Conte, le coach des Nerazzurri, lui aurait proposé un contrat de deux saisons à hauteur de 8M€ nets annuels.

L'Inter serait passé à l'offensive pour Edinson Cavani. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, El Matador serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Selon les dernières indiscrétions de Tuttosport , Edinson Cavani verrait d'un bon œil un retour en Italie et pourrait se laisser tenter par un départ à l'Inter. A en croire le média transalpin, le numéro 9 du PSG serait même prêt à baisser son salaire pour faciliter son départ vers Milan. Alors qu'il percevrait une somme proche de 14M€ par an, Edinson Cavani pourrait envisager de signer un contrat à hauteur de 7M€ annuels. Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé chez les Nerazzurri avec Romelu Lukaku et Christian Eriksen. De son côté, Antonio Conte aurait prévu d'offrir un meilleur contrat à Edinson Cavani.

L'Inter aurait proposé un contrat de 8M€ à Edinson Cavani