Mercato - Barcelone : Un ultimatum envoyé au Barça pour Todibo ?

Publié le 24 mai 2020 à 0h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs, Jean-Clair Todibo devrait quitter le FC Barcelone cet été selon toute vraisemblance. Et une écurie anglaise intéressée par le défenseur français aurait l’intention de boucler sa venue le plus vite possible, sous peine d’abandonner la piste dans le cas contraire.

Arrivé au FC Barcelone à l’hiver 2019 en provenance de Toulouse, Jean-Clair Todibo a subi la dure loi de la concurrence dans la charnière centrale catalane. Derrière Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti, le défenseur français de 20 ans manquait cruellement de temps et est donc parti en prêt du côté de Schalke 04 un an l’hiver dernier. Et le moins que l’on puisse dire est que l’ancien toulousain a su faire l’étalage de ses qualités en Bundesliga en réalisant de solides performances. Cependant, si l’écurie allemande aimerait le conserver la saison prochaine, celle-ci serait dans l’incapacité de lever son option d’achat fixée à 25M€ du fait des conséquences économiques induites par la crise du COVID-19. De ce fait, Jean-Clair Todibo retournera au FC Barcelone cet été… mais ce serait ensuite pour mieux en repartir. En quête de liquidités, le club catalan serait disposé à laisser filer son jeune défenseur qui dispose d’une belle côte sur le marché des transferts. Suivi par plusieurs écuries, notamment par le RB Leipzig comme le10sport.com vous l’a révélé le 10 mai dernier, le natif de Cayenne verrait également Everton le courtiser ardemment. Et à en croire les dernières révélations de la presse catalane, les Toffees auraient l’intention de rapidement boucler l’opération.

Everton aurait formulé une ultime offre de 22M€ + 3M€ de bonus pour Todibo !