Mercato - Real Madrid : Ancelotti en passe de jouer un sale tour à Zidane ?

Sur les tablettes du Real Madrid dans le but de renforcer le secteur défensif de Zinédine Zidane, Gabriel pourrait finalement rejoindre Everton. Le club anglais en aurait effectivement fait une priorité !

Arrivé du Brésil en 2017, Gabriel Magalhães a tout simplement explosé cette saison sous les couleurs du LOSC. Par ses nombreuses bonnes performances, Gabriel verrait plusieurs clubs dont le Real Madrid s’intéresser à lui. Calciomercato.com a annoncé il y a quelques jours que le Napoli se serait aussi sérieusement positionné sur le dossier du jeune lillois. En plus de devoir écarter cet intérêt, Zinédine Zidane devra aussi éloigner les envies d’un club anglais...

Le journaliste italien Nicolò Schira a effectivement révélé via son compte Twitter qu’Everton souhaiterait s’attacher les services de Gabriel. Le défenseur lillois serait tout en haut de la liste des renforts défensifs des Toffees . Carlo Ancelotti serait donc prêt à faire de l’ombre à ses anciens clubs dans ce dossier. Par son expérience et son palmarès, le tacticien italien pourrait attirer le défenseur du LOSC qui a prolongé à Lille l’année dernière jusqu’en juin 2023. Pour rappel les dirigeants du club français demanderaient 35M€ pour laisser partir leur défenseur.

The new #Everton could speak brazilian: the first choices as central-defender and midfielder remains #GabrielMagalhães (Lille) and #Allan (Napoli). Meanwhile #Ancelotti is looking for #ThiagoSilva: if he doesn't extend his contract with #PSG, #Toffees will make an attempt... #EFC