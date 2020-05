Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Benzema... Une décision radicale prise par Zidane ?

Publié le 23 mai 2020 à 17h45 par A.D.

Le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour le recrutement d'Erling Braut Haaland. Alors que Zinedine Zidane et Florentino Pérez compterait toujours sur Karim Benzema, le club merengue aurait levé le pied pour le buteur du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid aurait freiné ses ardeurs pour Erling Braut Haaland. Alors qu'il était suivi par les plus grosses écuries européennes, le buteur norvégien a décidé de s'engager en faveur du Borussia Dortmund au mois de janvier. Malgré tout, le PSG et le Real Madrid serait prêts à tenter leur chance lors du prochain mercato estival. Et grâce à Karim Benzema, Leonardo pourrait ne plus avoir à se méfier de la Maison-Blanche pour Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid battrait en retraite pour Haaland à cause de Benzema